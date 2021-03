Covid, lutto nel mondo della fotografia: è morto a 65 anni Giovanni Gastel (Di sabato 13 marzo 2021) È morto a Milano a poco più di 65 anni per Covid il fotografo Giovanni Gastel. Tra i più celebri fotografi italiani, era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale allestito in Fiera. Figlio di Giuseppe Gastel e Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti, Gastel si è affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Agli inizi degli anni Ottanta Gastel iniziò a collaborare con le più prestigiose riviste di moda. E direttamente alla moda diede la scalata negli anni successivi arrivando a firmare campagne tra gli altri per Versace, Missoni, Trussardi, Krizia, Ferragamo, Dior. Negli anni Novanta inseguì una via più personale arrivando a ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) Èa Milano a poco più di 65peril fotografo Giov. Tra i più celebri fotografi italiani, era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale allestito in Fiera. Figlio di Giuseppee Ida Visconti di Modrone, nipote di Luchino Visconti,si è affermato come fotografo di moda, per poi occuparsi anche di progetti con fini artistici e di ritratti. Agli inizi degliOttantainiziò a collaborare con le più prestigiose riviste di moda. E direttamente alla moda diede la scalata neglisuccessivi arrivando a firmare campagne tra gli altri per Versace, Missoni, Trussardi, Krizia, Ferragamo, Dior. NegliNovanta inseguì una via più personale arrivando a ...

