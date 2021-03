Covid, lo sfogo: 'No al cortisone alla prima linea di febbre, così l'Italia va in rosso' (Di sabato 13 marzo 2021) Alberto Zangrillo, il primario di Anestesia e Rianimazione generale dell'Istituto San Raffaele di Milano: 'La maggioranza degli accessi Covid - 19 in Pronto Soccorso sono causati da terapie ... Leggi su today (Di sabato 13 marzo 2021) Alberto Zangrillo, ilrio di Anestesia e Rianimazione generale dell'Istituto San Raffaele di Milano: 'La maggioranza degli accessi- 19 in Pronto Soccorso sono causati da terapie ...

Advertising

lella1810 : RT @PalermoToday: Covid, lo sfogo: 'No al cortisone alla prima linea di febbre, così l'Italia va in rosso' - larampait : Covid, sindaco Natale alza la voce: “Continuano i comportamenti non irresponsabili ma incivili” - infoitinterno : Covid, sfogo duro di Zangrillo: 'Così l'Italia finisce rossa' - AndFranchini : #Covid, lo sfogo: 'No al cortisone alla prima linea di febbre, così l'Italia va in rosso' bravissimo ?@azangrillo? - PalermoToday : Covid, lo sfogo: 'No al cortisone alla prima linea di febbre, così l'Italia va in rosso' -