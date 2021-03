Covid Lazio, oggi 1.998 contagi e 19 morti: bollettino. A Roma 800 casi (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.998 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. Da ieri sono stati fatti oltre 42mila test nella Regione. I guariti e dimessi sono stati 788 nelle ultime 24 ore. "Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive" riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800". Nella Asl Roma 2 sono 341 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 1.998 i nuovida Coronavirus nelsecondo ildi, 13 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 19. Da ieri sono stati fatti oltre 42mila test nella Regione. I guariti e dimessi sono stati 788 nelle ultime 24 ore. "Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i, i ricoveri e le terapie intensive" riferisce l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato. "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Icittà sono a quota 800". Nella Asl2 sono 341 inelle ultime 24 ore e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o ...

