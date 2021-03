Covid: iniziata autopsia militare morto, pm 'accertare ruolo medici' (Di sabato 13 marzo 2021) Siracusa, 13 mar. (Adnkronos) - E' iniziata all'ospedale Cannizzaro di Catania l'autopsia sul cadavere di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marina militare di 43 anni morto poche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca all'ospedale militare di Augusta (Siracusa). Nel pomeriggio i pm di Siracusa hanno affidato l'incarico a un pool di esperti che dovranno accertare le cause di morte del maresciallo. I magistrati chiedono ci conoscere il motivo che ha portato al decesso di Paternò. E di sapere quale sia stato il ruolo dei medici che si sono occupati di Paternò il giorno della vaccinazione, Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Siracusa, 13 mar. (Adnkronos) - E'all'ospedale Cannizzaro di Catania l'sul cadavere di Stefano Paternò, il sottufficiale della Marinadi 43 annipoche ore dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca all'ospedaledi Augusta (Siracusa). Nel pomeriggio i pm di Siracusa hanno affidato l'incarico a un pool di esperti che dovrannole cause di morte del maresciallo. I magistrati chiedono ci conoscere il motivo che ha portato al decesso di Paternò. E di sapere quale sia stato ildeiche si sono occupati di Paternò il giorno della vaccinazione,

Advertising

TV7Benevento : Covid: iniziata autopsia militare morto, pm 'accertare ruolo medici'... - RosySenzaSpine : RT @UtherPe1: Zia 82 anni è morta a fine febbraio, ha contratto il Covid in ospedale, la campagna vaccinale era già iniziata, lo sceriffo s… - MercPat : @SmitArianna @chilisummer #nessunacorrelazione Poliziotto si ammala di covid il 5/3 e poi muore, nella sua provinci… - mauroparisi28 : La ROMAGNA e L'ITALIA piange la scomparsa di RAOUL CASADEI 83 anni RE DEL LISCIO il COVID se lo è portato via portò… - FartFromAmerika : RT @querelami: forse non ci arriveranno ma faranno qualcosa di diverso : sarà impossibile lavorare senza vaccino covid e dopo ci saranno… -