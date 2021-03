Covid, in Usa somministrati oltre 100 milioni di vaccini (Di sabato 13 marzo 2021) Negli Stati Uniti sono più di 100 milioni le dosi di vaccino anti-Covid somministrate a tre mesi dall’avvio della campagna di vaccinazioni. Fino a venerdì compreso sono state utilizzate più di 101 milioni di dosi dei tre sieri autorizzati negli Usa, secondo i dati dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), e più di un adulto su quattro ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Immunizzato il 13,5% degli adulti americani che hanno già fatto, se previsto, anche il richiamo con la seconda dose. Tra gli over 65 i dati salgono al 61,1%, per quanto riguarda chi ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino, e al 32,4% per chi è ormai immunizzato. Negli Usa, con una popolazione di circa 330 milioni di persone, la campagna di vaccinazioni è partita il 14 gennaio sotto la presidenza Trump. Sono stati finora ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Negli Stati Uniti sono più di 100le dosi di vaccino anti-somministrate a tre mesi dall’avvio della campagna di vaccinazioni. Fino a venerdì compreso sono state utilizzate più di 101di dosi dei tre sieri autorizzati negli Usa, secondo i dati dei Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), e più di un adulto su quattro ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. Immunizzato il 13,5% degli adulti americani che hanno già fatto, se previsto, anche il richiamo con la seconda dose. Tra gli over 65 i dati salgono al 61,1%, per quanto riguarda chi ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino, e al 32,4% per chi è ormai immunizzato. Negli Usa, con una popolazione di circa 330di persone, la campagna di vaccinazioni è partita il 14 gennaio sotto la presidenza Trump. Sono stati finora ...

