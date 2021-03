Covid in Campania, quasi 3mila nuovi casi: il bollettino (Di sabato 13 marzo 2021) Coronavirus, un positivo su quattro è sintomatico in Campania: l'ultimo bollettino 12 marzo 2021 Coronavirus, 336 i positivi a Napoli: sette i nuovi ricoveri in ospedale (uno in terapia intensiva) 12 ... Leggi su napolitoday (Di sabato 13 marzo 2021) Coronavirus, un positivo su quattro è sintomatico in: l'ultimo12 marzo 2021 Coronavirus, 336 i positivi a Napoli: sette iricoveri in ospedale (uno in terapia intensiva) 12 ...

Advertising

fanpage : Vincenzo aveva solo 23 anni, è stato stroncato dal Covid. - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (13 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RIUNIONE D'URGENZA DELL'UNITÀ DI CRISI: NESSUNA CONTROINDICAZIONE SU PROSIEGUO VACCINAZIONI #ASTRAZENECA… - ilgiornalelocal : #Covid in #Campania, aperta piattaforma adesioni over 70 Sistema ingolfato e utenti in diffcoltà, ma la Regione r… - infoitinterno : Covid Campania, De Luca: 'Vaccini over 70, oltre 50 mila adesioni: sms nelle prossime ore' -