Covid, il vaccino non è uguale per tutti: ecco chi risponde meglio (Di sabato 13 marzo 2021) Alessandro Nunziati Covid, il vaccino non è uguale per tutti, c'è chi sviluppa più anticorpi e chi meno. Come il nostro corpo reagisce alla somministrazione dei vaccini cambia in base ad una serie di fattori, in particolare sesso, età e peso. Come mostrano i primi dati sulle vaccinazioni provenienti da varie parti del mondo.

