Covid, il piano vaccini di Figliuolo: 500 mila somministrazioni al giorno e l’80% degli italiani vaccinato entro settembre (Di sabato 13 marzo 2021) Eccolo il piano del (nuovo) commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. «I due pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere», spiega una nota diffusa da palazzo Chigi. L’obiettivo è di raggiungere a regime le 500 mila somministrazioni al giorno su base nazionale, vaccinando (con almeno una dose) almeno l’80% della popolazione entro settembre: di fatto tre volte quante somministrazioni sono state effettuate nelle scorse settimane, ovvero 170 mila al giorno. «La ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Eccolo ildel (nuovo) commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo, per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale. «I due pilastri per condurre una rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale deie l’incremento dellegiornaliere», spiega una nota diffusa da palazzo Chigi. L’obiettivo è di raggiungere a regime le 500alsu base nazionale, vaccinando (con almeno una dose) almenodella popolazione: di fatto tre volte quantesono state effettuate nelle scorse settimane, ovvero 170al. «La ...

