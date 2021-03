Covid | il bollettino di oggi | 26 026 casi e 317 morti | quasi 6mila contagi in Lombardia

(Di sabato 13 marzo 2021)13 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. I nuovidi coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono 26.026, in lieve flessione rispetto a ieri. Anche i decessi calano ma restano oltre 300, esattamente 317. I tamponi eseguiti sono 372.944 tamponi, con l’indice di positività che scende al 6,98% dal 7,25% di ieri. (segue dopo la foto) Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ora ci sono 2.982 persone (+68 da ieri). I guariti in totale sono 2.579.896 (+14.970), gli attualmente positivi 520.061 (+10.744). Per quanto riguarda l’andamento territoriale della pandemia, lafa registrare il record di nuovi, 5.809. Poi l’Emilia-Romagna (2.950), la Campania (2.940) e il Veneto ...

Ildi oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi ( - 5) e +788 i ...Emilia - Romagna Non scende la curva dei contagi in Emilia - Romagna e i morti persuperano quota 11 mila. È il bilancio dell'ultimoregionale relativo all'emergenza sanitaria. Dall'...(Adnkronos) - Sono 1.998 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 13 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 19 ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 13 marzo 2021. Nel bollettino di oggi 26.062 nuovi contagi e 317 morti per Covid. In Toscana 3 province e 10 c ...