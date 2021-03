COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: il punto sui contagi in Irpinia (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.548 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 102 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; -1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 9, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 18, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; -6, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Forino; – 3, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 2, residenti nel comune di Lapio; -3, residenti nel comune di Lauro; -2, residenti nel comune di Lioni; – 7, residenti nel comune di Mercogliano; – 5, residenti nel ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.548 tamponi effettuati sono risultate positive al102 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; -1, residente nel comune di Ariano Irpino; – 9, residenti nel comune di Atripalda; – 2, residenti nel comune di Avella; – 18, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; -6, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Forino; – 3, residenti nel comune di Gesualdo; – 1, residente nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 2, residenti nel comune di Lapio; -3, residenti nel comune di Lauro; -2, residenti nel comune di Lioni; – 7, residenti nel comune di Mercogliano; – 5, residenti nel ...

