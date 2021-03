Advertising

claudio_2022 : Usa, Biden firma il piano anti Covid da 1.900 miliardi di dollari. Il bazooka da 1.900 miliardi di dollari di Bide… - BinaryOptionEU : RT '#Covid #Germania, altri 239 morti e 12.674 contagi - Adnkronos : #Covid #Germania, altri 239 morti e 12.674 contagi - fisco24_info : Covid Germania, altri 239 morti e 12.674 contagi: Il bollettino sull'emergenza sanitaria - lifestyleblogit : Covid Germania, altri 239 morti e 12.674 contagi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Adnkronos

... su tutto il territorio nazionale, l'altra in diversi Paesi europei, dae Islanda". Chi si ... Tutti e tre i preparati antiin uso in Italia, AstraZeneca, Moderna e Pfizer - BioNTech, ...Le somme sono attribuite per 2/3 in proporzione all'impatto della crisisulla ricchezza di ... In, con analoghi criteri, la distribuzione delle risorse avviene a livello dei Länder: ad ...La Germania registra altri 239 decessi a causa della pandemia di coronavirus, mentre sono 12.674 i nuovi casi confermati di Covid-19. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto Robert Koch, nel Paese sono ...Il numero dei decessi è invece leggermente diminuito con 321 nuove vittime registrate (rispetto alle 359 di sette giorni fa). Tuttavia si prevede che i contagi continueranno ad aumentare dal momento c ...