Covid Genova | positiva infermiera che rifiuta il vaccino

(Di domenica 14 marzo 2021) La direzione del policlinico San Martino diha confermato l’individuazione di un gruppo di infetti dal ceppo inglese del-19. Il focolaio deriva dalla variante inglese e il policlinico ha reso noto che è risultataanche un’che hato il. L’ira del presidente della Regione Toti: “Discutibile che chi lavora con pazienti più fragili decida di non vaccinarsi”. “La notizia è stata confermata anche dalla direzione sanitaria del Policlinico, che ha sottolineato che il cluster deriva dalla variante inglese ed è stato registrato al primo piano del Padiglione Maragliano. Sulla questione è intervenuto anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, che ha definito “discutibile” la presenza di infermieri che non abbiano protetto se ...

Advertising

TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - LaStampa : Covid, cluster e 10 positivi al policlinico di Genova: contagiata un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino - Corriere : Rifiuta il vaccino, infermiera positiva in un cluster di contagi al San Martino di Genova - JessicaHill91 : RT @TgLa7: ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anche infermiera… - arual812 : RT @paolocolomboLA7: OSPEDALE SAN MARTINO GENOVA: Individuato un cluster, derivante da variante inglese, al 1º piano del Padiglione Maragli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Genova

... e Carlo Giuliani, morto nel 2001 nel corso del G8 didel 2001. Proteste da parte del ...protagonisti di questa manifestazione in spregio delle restrizioni per prevenire il contagio da19. ...... partiranno entro la fine del mese di marzo quando, a, è prevista l'apertura del grande hub ... Oggi, con più di 100mila morti perin Italia, sapere che qualcuno, avendone l'opportunità, non ...Roma, 13 mar. (LaPresse) – Sono al momento dieci i positivi al covid-19 in un cluster individuato all’ospedale San Martino di Genova (1° piano padiglione Maragliano). Fra questi anche un’infermiera ...Genova - Individuato un focolaio di variante inglese del coronavirus al policlinico San Martino di Genova. Il cluster è stato scoperto al primo piano del padiglione Maragliano. Fra i positivi al Sars- ...