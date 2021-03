(Di sabato 13 marzo 2021) Il commissario all'emergenza Francescoha fissato per '' l'obiettivo di vaccinare contro il- 19gliche lo vorranno. Il generale auspica però di poterlo ...

Advertising

fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - Corriere : Il piano del commissario Figliuolo: «Entro l’estate tutti vaccinati. Sarà decisivo John... - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - Romanito_21 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Figliuolo: 'Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre' #coronavirus - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Figliuolo: 'Tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati entro fine settembre' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Il commissario all'emergenza Francescoha fissato per 'fine settembre' l'obiettivo di vaccinare contro il- 19 tutti gli italiani che lo vorranno. Il generale auspica però di poterlo raggiungere anche prima della fine dell'...L'obiettivo di vaccinare contro il- 19 tutti gli italiani che lo vorranno è fissato "entro la fine di settembre" dal commissario all'emergenza Francesco, secondo quanto riferito. Il generale auspica di poterlo ...Valle Caudina: un nuovo positivo a Cervinara e uno a San Martino. Si contano 102 positivi oggi in provincia di Avellino. Lo rende l ...Il commissario all'emergenza Francesco Figliuolo ha fissato per "fine settembre" l'obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 tutti gli italiani che lo vorranno. Il generale auspica però di poterlo rag ...