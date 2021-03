Covid | Figliuolo | ' Tutti gli italiani vaccinati entro fine settembre' | Iss | In Italia l' età media dei positivi si è abbassata a 44 anni

Advertising

fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - Corriere : Il piano del commissario Figliuolo: «Entro l’estate tutti vaccinati. Sarà decisivo John... - chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - ArturoRoswell : @PivaEdoardo credevo e speravo fosse il solito meme con fake annessa, ma ahime non lo è,,, - FrankTaricone : RT @fasulo_antonio: Il Generale #Figliuolo frequentava il corso di recupero di Matematica insieme a #Gallera. #lockdown2021 #Covid_19 #cor… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Così il generale Francesco Paolo, commissario straordinario per l'emergenza, a margine della conferenza stampa del premier Mario Draghi allestita ieri nell'hub di Fiumicino. Le sue ...... 3.254 quelli negli altri reparti(+60). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia ... Desidero ringraziare il commissario generaleper aver accolto il nostro appello sulle ...L'obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 tutti gli italiani che lo vorranno è fissato "entro la fine di settembre" dal commissario all'emergenza Francesco Figliuolo. Il generale auspica di poterlo ...Vediamo cosa prevede il decreto per quanto riguarda invece gli spostamenti e le visite ai parenti. Leggi anche: Covid, Figliuolo: “Tutti gli italiani vaccinati entro l’estate”, l’obbiettivo del ...