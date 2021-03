(Di sabato 13 marzo 2021) Ladi vaccinazione antiin Italia? “”. Così il generale alpino Francesco Paolo, commissario straordinario per l’emergenzain un colloquio con il quotidiano ‘Il Foglio’ dall’hub di Fiumicino. Per il commissario, “il Lazio sta camminando molto bene: è un buon segnale. Il piano procede spedito: siamo arrivati alla categoria 79-80 anni, più le Forze armate, i vigili e le categorie fragili”. Il generalequesto week-end lancerà il nuovo piano, scrive il quotidiano: “Comprenderà centri come questo, certo. Uno simile l’ho allestito per la Difesa alla Cecchignola, poi cercheremo di essere più capillari possibili”. Sugli effetti del vaccino AstraZeneca, il commissario è ...

Advertising

fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - Corriere : Il piano del commissario Figliuolo: «Entro l’estate tutti vaccinati. Sarà decisivo John... - FerreriFederica : Vaccini Covid, il commissario nazionale #Figliuolo «La Calabria mi preoccupa» - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Covid, #Figliuolo: 'Puntiamo a chiudere campagna vaccini entro l'estate' - SimoneGeti : RT @IPCentre_: Francesco Paolo Figliuolo (commissario per l’emergenza COVID-19): “tutti gli italiani saranno vaccinati entro l’estate”. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Figliuolo

Vaccini, piano di: tutti gli italiani vaccinati entro l'estate ''Il Lazio sta camminando molto bene: è un buon segnale. Il piano procede spedito: siamo arrivati alla categoria 79 - 80 anni, ...Sulle nuove misure antidecise dal governo,ha detto: "Teoricamente ci possono aiutare , perché uno dei pilastri della campagna è mettere in sicurezza la popolazione per far ripartire ...«Alcune regioni mi preoccupano e la Calabria è tra queste». È quanto ha dichiarato il generale Francesco Paolo Figliuolo, neo commissario nazionale per l’Emergenza Covid, che ha preso il posto di ...Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid in Italia, si è mostrato più che fiducioso in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ per spiegare la ...