Covid, Feltri: “Conte e Draghi carcerieri: non sanno vaccinarci e ci trattano come bambini” (Di sabato 13 marzo 2021) “Siccome non sono capaci di comprare vaccini e di iniettarceli ci trattano come bambini dell’asilo e ci tengono segregati nel girello“. Lo ha scritto Vittorio Feltri su Twitter per poi rincarare la dose. “Vi prego amici di aiutarmi a capire che differenza c’è nella sostanza tra Conte e Draghi. Entrambi sono agenti carcerari”. Un concetto già sviluppato con toni fortemente critici dal giornalista sulle pagine di Libero. “Aspettiamo l’ennesima condanna alla solita pena detentiva basata su un concetto grossolano. Diciamo pure poco intelligente, massì, scemo. Siccome aumentanoi morti di Covid, il governo automaticamente, sull’onda delreiterato esempio di Conte, ferma l’Italia. Se questa è una soluzione , io sono Einaudi”, ... Leggi su sportface (Di sabato 13 marzo 2021) “Sicnon sono capaci di comprare vaccini e di iniettarceli cidell’asilo e ci tengono segregati nel girello“. Lo ha scritto Vittoriosu Twitter per poi rincarare la dose. “Vi prego amici di aiutarmi a capire che differenza c’è nella sostanza tra. Entrambi sono agenti carcerari”. Un concetto già sviluppato con toni fortemente critici dal giornalista sulle pagine di Libero. “Aspettiamo l’ennesima condanna alla solita pena detentiva basata su un concetto grossolano. Diciamo pure poco intelligente, massì, scemo. Sicaumentanoi morti di, il governo automaticamente, sull’onda delreiterato esempio di, ferma l’Italia. Se questa è una soluzione , io sono Einaudi”, ...

