Covid, da lunedì in zona rossa dieci regioni e Trento. Scompare il giallo. Bianca la Sardegna (Di sabato 13 marzo 2021) In area rossa da lunedì: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, Trento. La Campania e il Molise erano già in rosso Leggi su rainews (Di sabato 13 marzo 2021) In areada: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto,. La Campania e il Molise erano già in rosso

Advertising

fanpage : ??Ultim'ora, da lunedì tutte le regioni in #zonagialla passano in #zonaarancione - sole24ore : Da lunedì prossimo 11 regioni entrano in #lockdown. Dal 15 marzo al 6 aprile le misure della zona rossa, poi, si ap… - Agenzia_Ansa : Covid: Da lunedì 10 Regioni in area rossa. In rosso anche la provincia di Trento. Resta bianca solo la Sardegna. Ve… - OQuotidianaBlog : Lazio in zona rossa, come cambia il trasporto pubblico - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Covid: Speranza firma ordinanza,11 regioni in rosso da lunedi' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lunedì Covid Italia, dati e contagi dalle regioni: bollettino 13 marzo Dopo l'impennata di casi, 26.824 contagi e 380 morti solo ieri, per contrastare la diffusione del Covid il Paese si prepara così a diventare zona rossa e arancione a partire da lunedì 15 marzo, ...

Ristoranti e bar chiusi da lunedì, lo stop costa 5 miliardi Ristoranti e bar chiusi da lunedì, lo stop costa 5 ...

Ristoranti e bar chiusi da lunedì, la rabbia degli operatori: «Così ci fate morire» Corriere della Sera Dopo l'impennata di casi, 26.824 contagi e 380 morti solo ieri, per contrastare la diffusione delil Paese si prepara così a diventare zona rossa e arancione a partire da15 marzo, ...Ristoranti e bar chiusi da, lo stop costa 5 ...