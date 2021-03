Covid, cosa cambia da lunedì 15 marzo: l'Italia tra divieti rossi e arancioni (Di sabato 13 marzo 2021) L'epidemia di coronavirus corre, spinta dalle varianti, e la nuova impennata della curva impone la stretta. Per questo, da lunedì 15 marzo, l'Italia si tinge di rosso e arancione. Passano in zona ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) L'epidemia di coronavirus corre, spinta dalle varianti, e la nuova impennata della curva impone la stretta. Per questo, da15, l'si tinge di rosso e arancione. Passano in zona ...

