Covid: Confesercenti, assalto a parrucchieri estetisti, +100% per 'ritocco' prima del lockdown (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Al primo posto c'è la copertura della ricrescita, poi il ritocco del colore, ceretta, manicure e pedicure. Le donne, ma anche gli uomini, stanno prendendo d'assalto parrucchieri ed estetisti, in vista del prossimo lockdown, che scatterà lunedì. ''Le richieste di appuntamenti sono raddoppiate, rispetto ai 'normali' fine settimane dell'ultimo anno, e per accontentare tutte le clienti avrei bisogno del 30% in più di personale'', spiega il presidente di Confesercenti immagine e benessere, Sebastiano Liso, che a Milano ha la catena di negozi 'L'italiano'. ''Sembra quasi una di quelle giornate che anticipano la chiusura estiva, con la differenza che domani non andiamo al mare'', scherza Liso. ''I ragazzi che stanno lavorando oggi, per cercare di accontentare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Al primo posto c'è la copertura della ricrescita, poi ildel colore, ceretta, manicure e pedicure. Le donne, ma anche gli uomini, stanno prendendo d'ed, in vista del prossimo, che scatterà lunedì. ''Le richieste di appuntamenti sono raddoppiate, rispetto ai 'normali' fine settimane dell'ultimo anno, e per accontentare tutte le clienti avrei bisogno del 30% in più di personale'', spiega il presidente diimmagine e benessere, Sebastiano Liso, che a Milano ha la catena di negozi 'L'italiano'. ''Sembra quasi una di quelle giornate che anticipano la chiusura estiva, con la differenza che domani non andiamo al mare'', scherza Liso. ''I ragazzi che stanno lavorando oggi, per cercare di accontentare ...

