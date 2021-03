Covid, Confcommercio: con le nuove chiusure perdite per 15,5 miliardi (Di sabato 13 marzo 2021) Con le nuove chiusure decise dal governo da lunedì 15 marzo si stima che la perdita a livello nazionale per il commercio rispetto a un mese normale in cui cade la Pasqua supererà i 15,5 miliari di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 13 marzo 2021) Con ledecise dal governo da lunedì 15 marzo si stima che la perdita a livello nazionale per il commercio rispetto a un mese normale in cui cade la Pasqua supererà i 15,5 miliari di ...

