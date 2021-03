(Di sabato 13 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 275 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 13. Si registrano altri 5 morti. Inadsono stati sottoposti a test 581.330 persone per un totale di 616.909 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive alsono 40.885 (+275 rispetto a ieri). I dati didella regione fanno registrare inoltre un calo di 2 pazienti in terapia intensiva 79 guariti/dimessi in più. I casi di positivi confermatisono così suddivisi: Cosenza 103, Catanzaro 60, Crotone 36, Vibo Valentia 14, Reggio62.

Advertising

TV7Benevento : Covid Calabria, oggi 275 contagi: bollettino 13 marzo... - lifestyleblogit : Covid Calabria, oggi 275 contagi: bollettino 13 marzo - - TassoneMirko : Emergenza Covid in Calabria, il bollettino di oggi: 5 morti 275 nuovi positivi - Il Redattore - fisco24_info : Covid Calabria, oggi 275 contagi: bollettino 13 marzo: I dati della regione: nelle ultime 24 ore altri 5 morti… - GruppoIeC : Covid. Bollettino Regione Calabria del 13 marzo. +275 positivi - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Calabria

Con il nuovo decretoappena approvato, l'Italia diventer zona rossa e arancione per buona parte del territorio a ... Da lunedìe Sicilia in arancione, lockdown se si supera la sogliaInad oggi sono stati sottoposti a test 581.330 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 616. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento ...(Adnkronos) - Sono 275 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 marzo. Si registrano altri 5 morti. In Calabria ...In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 581.330 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 616.909 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al ...