Covid Brescia | sindaco | “Qui troppi casi | ospedali pieni e vaccini a rilento”

(Di sabato 13 marzo 2021) “Ho molta fiducia nel presidente del Consiglio” e una sua visita a“sarebbe molto gradita, anche dal punto di vista psicologico”, ma “mi importa la sostanza, un’attenzione speciale a queste terre affaticate, e che si possa ragionare e valutare meglio ciò che sta avvenendo qui”. In provincia di, dove ogni giorno ci sono più di mille contagi da-19, le cose non stanno andando come dovrebbero secondo ildi, Emilio Del Bono, che ieri ha annunciato che scriverà al premier Mario Draghi per avere più. “Se esistono categorie prioritarie nelle campagne vaccinali, che sono condivisibili, questo principio delle priorità dovrebbe valere anche in base all’andamento del contagio. E aserve una campagna più urgente e veloce ...

I dati delle Regioni Lombardia Continuano a crescere i ricoveri perin Lombardia dove con 59. prima per nuovi contagi è Milano con 1.426 casi, seguita dacon 869, Monza con 750, ......l'incidenza del contagio è simile a quella che in questi giorni si registra ao a Bologna, ...Ue per limitare allo stretto necessario gli spostamenti da e verso i focolai più virulenti delContinuano a crescere i ricoveri per Covid in Lombardia dove con 59.378 tamponi eseguito si sono registrati 5.809 nuovi casi positivi. I pazienti in terapia intensiva sono 694, 25 più di ieri, e negli ...Covid: oggi a Monza e Brianza 750 contagi. Non erano così tanti da molto tempo. In Regione Lombardia sfiorata quota seimila contagi ...