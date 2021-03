Covid | Bond | ' dopo un anno nulla è cambiato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar (Adnkronos) - "Non sarà un Dpcm stavolta a riportare il lockdown in Italia. Per il resto,un”. E' il commento di Dario, deputato di Forza Italia, alla notizia di un decreto legge da convertire in Parlamento entro 60 giorni quello con nuove norme decise dal Governo per contrastare il contagio che entrerà in vigore lunedì 15 marzo fino a martedì 6 aprile.