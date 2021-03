Covid Basilicata, 141 nuovi contagi e un morto: bollettino (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 141 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, sabato 13 marzo. Da ieri è stato registrato un morto, un residente di Montescaglioso. Da ieri sono stati fatti 1.473 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 39. Nel bollettino di oggi i Comuni con più contagi sono Matera con 14, Potenza con 13 e Montescaglioso a 9. Nella Regione i positivi salgono a 3.808, di cui 3.672 in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 12.711 e 373 i morti da inizio pandemia. Lieve incremento del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 13 a 14. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 141 ida Coronavirus insecondo ildi oggi, sabato 13 marzo. Da ieri è stato registrato un, un residente di Montescaglioso. Da ieri sono stati fatti 1.473 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 39. Neldi oggi i Comuni con piùsono Matera con 14, Potenza con 13 e Montescaglioso a 9. Nella Regione i positivi salgono a 3.808, di cui 3.672 in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 12.711 e 373 i morti da inizio pandemia. Lieve incremento del numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, passato da 13 a 14. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

