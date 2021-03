Covid: Alleanza Coop su servizi per infanzia, scongiurare chiusure indiscriminate (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Alleanza delle Cooperative Italiane esprime "preoccupazione per la condizione d'incertezza dei servizi all'infanzia in relazione all'evolversi dei provvedimenti legati alle misure di contenimento dei contagi. Comprendiamo la delicatezza e la difficoltà di tutelare al contempo la sicurezza dei bambini, delle lavoratrici e dei lavoratori e di rispondere alle legittime esigenze di tutti quei genitori che operano in servizi essenziali per le persone e per le comunità anche nei momenti più critici di diffusione del virus e di chiusura delle zone rosse". I servizi all'infanzia, aggiunge l'Alleanza, "sono un presidio educativo fondamentale e una risposta primaria ai bisogni delle famiglie, pertanto riteniamo opportuno valutare ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) -delleerative Italiane esprime "preoccupazione per la condizione d'incertezza deiall'in relazione all'evolversi dei provvedimenti legati alle misure di contenimento dei contagi. Comprendiamo la delicatezza e la difficoltà di tutelare al contempo la sicurezza dei bambini, delle lavoratrici e dei lavoratori e di rispondere alle legittime esigenze di tutti quei genitori che operano inessenziali per le persone e per le comunità anche nei momenti più critici di diffusione del virus e di chiusura delle zone rosse". Iall', aggiunge l', "sono un presidio educativo fondamentale e una risposta primaria ai bisogni delle famiglie, pertanto riteniamo opportuno valutare ...

