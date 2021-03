Covid: Ali, 'librerie aperte anche in zona rossa, libri beni essenziali' (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Ali Confcommercio, l'associazione che rappresenta le librerie italiane, "vista la confusione tra imprese, cittadini e media ricorda che anche in zona rossa le librerie, comprese quelle nei centri commerciali, possono restare aperte. I clienti possono quindi raggiungere quella loro più vicina con autocertificazione, al pari di tutte le altre attività indicate come essenziali. Il riconoscimento del libro bene essenziale è una scelta politica che Ali Confcommercio ha sostenuto sin da subito e che ha fatto dell'Italia un modello a livello Europeo". E' quanto si legge in una nota di Ali Confcommercio. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Ali Confcommercio, l'associazione che rappresenta leitaliane, "vista la confusione tra imprese, cittadini e media ricorda cheinle, comprese quelle nei centri commerciali, possono restare. I clienti possono quindi raggiungere quella loro più vicina con autocertificazione, al pari di tutte le altre attività indicate come. Il riconoscimento del libro bene essenziale è una scelta politica che Ali Confcommercio ha sostenuto sin da subito e che ha fatto dell'Italia un modello a livello Europeo". E' quanto si legge in una nota di Ali Confcommercio.

