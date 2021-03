(Di sabato 13 marzo 2021) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Loun hub sociale per la campagna di vaccinazione. Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, ha concordato colstraordinario all'Covid-19, Generale Francesco Paolo Figliuolo, a quanto si apprende, di mettere a disposizione la sua rete territoriale al servizio dei cittadini. Ogni Comitato Regionale e ogni Delegazione Provinciale delindividueranno in tempi rapidi una struttura da adibire all'accoglienza delle persone che dovranno sottoporsi alla vaccinazione. Le atlete e gli atleti di ognuna delle Regione e delle Province faranno da testimonial di questo progetto che verrà realizzato con la collaborazione dei medici della Federazione Medicoiva Italiana, unica società scientifica di ...

Advertising

sbonaccini : Sottoscritto accordo tra regioni e governo con i medici specializzandi: parteciperanno attivamente alla campagna di… - infoiteconomia : Vaccini Covid. Scendono in campo anche gli specialisti ambulatoriali. Via libera ad accordo tra Governo, Regioni e… - TV7Benevento : **Covid: Accordo Coni-Commissario emergenza, lo sport diventa un hub sociale**... - FanFerrante : @sonocomesonoo_ Su quello si può discutere (sono d'accordo) ma anche lo scorso anno pensavamo che il covid fosse un… - CarZann : RT @ItalianPolitics: Oggi NESSUN TG, manco uno, ha riferito sul RIFIUTO del Paesi ricchi di sospendere i #brevetti dei #vaccini anti-Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Accordo

Quotidiano Sanità

... incrementando la platea dei vaccinatori e il numero di punti vaccinali' il piano vaccinale nazionale prevede che 'verrà dato impulso all'per impiegare medici di medicina generale (fino a 44 ......è di almeno "500mila immunizzati al giorno" " 500mila somministrazioni al giorno " di vaccino... I luoghi per la vaccinazione "Verrà dato impulso all'per impiegare medici di medicina ...Verrà dato impulso all'accordo per impiegare medici di medicina generale (fino a 44 mila), odontoiatri (fino a 60 mila), medici specializzandi (fino a 23 mila). Si potrà far ricorso – tramite accordi ...C'è il nuovo piano vaccini nazionale anti Covid. È stato diffuso oggi il piano del Commissario straordinario, generale Francesco Paolo Figliuolo, per l'esecuzione della ...