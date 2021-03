Covid Abruzzo, oggi 320 contagi e 11 morti: bollettino 13 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 320 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 13 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri registrati altri 11 morti, che portano il totale a 1.894 dall’inizio dell’emergenza legata al Covid-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 13 marzo 2021) Sono 320 ida coronavirus in, 13, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri registrati altri 11, che portano il totale a 1.894 dall’inizio dell’emergenza legata al-19. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

