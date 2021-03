Covid-19, vaccini over 70: già registrati in piattaforma 50mila campani (Di sabato 13 marzo 2021) Sono oltre 50mila le adesioni alla campagna vaccinale per gli over 70 già registrate dalla piattaforma regionale. Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, arriva tramite sms entro qualche ora, compatibilmente con l’elevato numero di richieste (le risposte in automatico vengono smistate e subiscono rallentamenti inevitabili) e va digitato entro 48 ore dall’arrivo. Le informazioni inserite non si perdono. Nella giornata odierna, inoltre, sono già stati richiesti e consegnati oltre 30mila attestati di vaccinazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 13 marzo 2021) Sono oltrele adesioni alla campagna vaccinale per gli70 già registrate dallaregionale. Il codice di verifica, richiesto solo per validare il numero di cellulare, arriva tramite sms entro qualche ora, compatibilmente con l’elevato numero di richieste (le risposte in automatico vengono smistate e subiscono rallentamenti inevitabili) e va digitato entro 48 ore dall’arrivo. Le informazioni inserite non si perdono. Nella giornata odierna, inoltre, sono già stati richiesti e consegnati oltre 30mila attestati di vaccinazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

RobertoBurioni : Non sottovalutate gli effetti collaterali dei vaccini anti COVID-19. PS grazie all’anonimo autore. - borghi_claudio : Per la precisione qui trovate tutti i dati relativi alle reazioni segnalate dei vaccini in UK, non sono numeri che… - RobertoBurioni : Giornataccia per l'informazione. 1) nessun vaccino protegge al 100%. Però i dati che abbiamo fino ad ora fanno pens… - statodelsud : Covid Campania, in tilt sistema di prenotazione vaccini per over 70 - Pino__Merola : Covid Campania, in tilt sistema di prenotazione vaccini per over 70 -