Covid 19, scomparsi a causa del virus il fotografo Giovanni Gastel e il musicista Raoul Casadei (Di sabato 13 marzo 2021) "The People I like": le fotografie di Giovanni Gastel a Roma guarda le foto Il Covid 19 si è portato via altre due vittime illustri. Giovanni Gastel, 66 anni, e Raoul Casadei, 83, sono entrambi scomparsi sabato 13 marzo a causa del virus, la cui morsa non accenna a diminuire. Leggi anche › Ma le gambe… Giovanni Gastel e la mostra per festeggiare 30 ... Leggi su iodonna (Di sabato 13 marzo 2021) "The People I like": le fotografie dia Roma guarda le foto Il19 si è portato via altre due vittime illustri., 66 anni, e, 83, sono entrambisabato 13 marzo adel, la cui morsa non accenna a diminuire. Leggi anche › Ma le gambe…e la mostra per festeggiare 30 ...

IOdonna : Covid 19, scomparsi a causa del virus il fotografo Giovanni Gastel e il musicista Raoul Casadei

Ultime Notizie dalla rete : Covid scomparsi Covid, 16 morti in regione Nel Maceratese tre vittime Clicca per aprire la tabella Sedici i morti nelle Marche con il Covid, tre sono della provincia di Macerata. Le vittime in regione hanno tra i 53 e i 91 anni. Le ... Scomparsi un uomo di 82 anni e uno di ...

Montegranaro, 14 positivi in un giorno: ora in città sono 102 'Cimitero chiuso e maggiori controlli della Polizia locale' ...libera circolazione delle persone e di divieto di assembramento per le misure di contenimento Covid ... di assicurare la prosecuzione ed il mantenimento di fiori e piante vicino ai loro cari scomparsi'. ...

Truffa ai morti di Covid a Roma. Striscia indaga: "Scomparsi effetti personali" ilGiornale.it E' morto Raoul Casadei, il “Re del…" Addio a Raoul Casadei: il Covid si è portato via il re del liscio che ha fatto più concerti di Bob Dylan Casadei, prima erede e poi leader della più celebre Big Band… Leggi (LaPresse) – “Oggi è un gio ...

Ilary Blasi piange ricordando il suocero Enzo Totti: “Non si è mai pronti alla morte di un genitore” Nella trasmissione “Verissimo” in onda su Canale 5, Ilary Blasi ha parlato della scomparsa del Suocero Enzo, venuto a mancare nel mese di ottobre a causa del Covid-19. Ecco le parole commosse della ...

