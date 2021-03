Covid-19, ritornano la zona rossa e la zona arancione: cosa si può fare e cosa no (Di sabato 13 marzo 2021) Per contenere la corsa dei contagi e rafforzare gli effetti della campagna vaccinale in essere, il governo Draghi ha approvato una nuova stretta che, da lunedì 15 marzo al 6 aprile, farà sì che le regioni che registreranno un numero settimanale di casi positivi al Covid-19 superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Non solo: dal 15 marzo, in tutte le regioni gialle saranno applicate le misure previste per la zona arancione. L’eccezione, così come accaduto per Natale, sarà a Pasqua: dal 3 al 5 aprile, infatti, tutta l’Italia sarà zona rossa e, quindi, in lockdown. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) Per contenere la corsa dei contagi e rafforzare gli effetti della campagna vaccinale in essere, il governo Draghi ha approvato una nuova stretta che, da lunedì 15 marzo al 6 aprile, farà sì che le regioni che registreranno un numero settimanale di casi positivi al Covid-19 superiore a 250 ogni 100mila abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Non solo: dal 15 marzo, in tutte le regioni gialle saranno applicate le misure previste per la zona arancione. L’eccezione, così come accaduto per Natale, sarà a Pasqua: dal 3 al 5 aprile, infatti, tutta l’Italia sarà zona rossa e, quindi, in lockdown.

