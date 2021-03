Covid-19, nuovo decesso per il virus a Pozzuoli (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Nuova vittima a Pozzuoli per coronavirus, la 52esima dall’inizio della pandemia. Ne ha dato notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia, sulla propria pagina facebook nell’aggiornamento quotidiano dell’evolversi della situazione epidemiologica in città. Nell’ultimo rilievo fornito dall’Asl Napoli 2 Nord sono stati registrati 24 nuovi contagiati a fronte di 315 tamponi analizzati, che portano a 4.102 il numero dei positivi al Covid-19 da inizio dell’epidemia. Al momento i positivi a Pozzuoli sono 530, 4 ospedalizzati e 526 in isolamento fiduciario domiciliare. I guariti in via definitiva sono 3520. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nuova vittima aper corona, la 52esima dall’inizio della pandemia. Ne ha dato notizia il sindaco, Vincenzo Figliolia, sulla propria pagina facebook nell’aggiornamento quotidiano dell’evolversi della situazione epidemiologica in città. Nell’ultimo rilievo fornito dall’Asl Napoli 2 Nord sono stati registrati 24 nuovi contagiati a fronte di 315 tamponi analizzati, che portano a 4.102 il numero dei positivi al-19 da inizio dell’epidemia. Al momento i positivi asono 530, 4 ospedalizzati e 526 in isolamento fiduciario domiciliare. I guariti in via definitiva sono 3520. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

