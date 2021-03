Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 13 marzo 2021 (Di sabato 13 marzo 2021) Il Ministero Della Salute ha diffuso i dati relativi al 13 marzo sull’andamento dell’epidemia. I numeri del bollettino di oggi 13 marzo: curva stabile Sono 26.062 i nuovi positivi al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 marzo 2021) Ilha diffuso i dati relativi al 13sull’andamento dell’epidemia. I numeri deldi oggi 13: curva stabile Sono 26.062 i nuovi positivi al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (13 marzo 2021) Ecco l’aggiornamento… - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - borghi_claudio : @tony27102457 @diegomeloni @cris_cersei Non li classifico perchè mi pare evidente che in troppi casi sia impossibil… - romi_andrio : RT @Open_gol: ??In Lombardia ci sono quasi 100mila attualmente positive. Il bollettino?? - SkyTG24 : Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia #Meloni, attacca l'Unione Europea per la mancanza di vaccini ?? Tutti… -