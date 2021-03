Covid-19 | generale Figliuolo | ecco in quanto tempo tutti gli italiani vaccinati

(Di sabato 13 marzo 2021) IlFrancesco Paoloè stato chiamato dal nuovo Governo Draghi a sostituire Domenico Arcuri come commissario straordinario per l'emergenzasi è detto ottimista in merito alla campagna vaccinale e ha auspicato un cambio di passo importante. La volontà delè quella di riuscire a terminare le vaccinazioni entro la fine dell'estate. «Normalmente io faccio le battaglie per vincerle, mica per perderle», ha dichiarato il nuovo commissario all'emergenza. Il piano vaccini anti-delIl piano vaccini pensato dalha come ambizioso obiettivo quello di vaccinaregliche lo vorranno entro la fine ...

