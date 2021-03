Covid-19, Figliuolo: “Obiettivo vaccinare tutti gli italiani entro settembre” (Di domenica 14 marzo 2021) L’Obiettivo di vaccinare contro il Covid-19 tutti gli italiani che lo vorranno è fissato “entro la fine di settembre“. Lo avrebbe detto, secondo quanto riferito, il commissario all’emergenza Francesco Figliuolo. Il generale auspica di poter raggiungere questo ambizioso Obiettivo anche prima della fine dell’estate, hanno aggiunto le fonti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) L’dicontro il-19gliche lo vorranno è fissato “la fine di“. Lo avrebbe detto, secondo quanto riferito, il commissario all’emergenza Francesco. Il generale auspica di poter raggiungere questo ambiziosoanche prima della fine dell’estate, hanno aggiunto le fonti. SportFace.

Advertising

chetempochefa : Domani in esclusiva a #CTCF @fabfazio intervisterà il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straord… - fanpage : Tutti vaccinati contro la covid entro l'estate, ma anche prima se si velocizzano le operazioni. Il piano del genera… - repubblica : ?? Covid, piano Figliuolo: obiettivo 500mila dosi al giorno per vaccinare 80% popolazione entro settembre, triplican… - SkySport : Vaccini, intesa Coni-Figliuolo: sport hub sociale - Blackmb7passi : RT @Ste_Mazzu: Abbiamo il generale commissario straordinario per l'emergenza Covid che spara puttanate alla Gallera: un mix fra i peggiori… -