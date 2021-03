Covid: 11 regioni rosse e 9 arancioni: il cambio colore da lunedì 15 marzo (Di sabato 13 marzo 2021) L’Italia tutta si colora di rosso e arancione, con le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, che hanno recepito i dati del monitoraggio della cabina di regia: da lunedì 15 marzo passano in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Le altre regioni saranno arancioni per gli effetti del nuovo decreto legge Covid, che ha annullato il giallo per tutta la sua durata, mentre la Sardegna resta in area bianca. Ricordiamo che di fatto L’Emilia-Romagna già si trovava in una situazione prevalentemente rossa, con tutte le province dell’area vasta Romagna, Bologna, Modena già rosse. Ora tutta la Regione ha virato verso il colore ... Leggi su leggioggi (Di sabato 13 marzo 2021) L’Italia tutta si colora di rosso e arancione, con le ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, che hanno recepito i dati del monitoraggio della cabina di regia: da15passano in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, che si aggiungono a Campania e Molise. Le altresarannoper gli effetti del nuovo decreto legge, che ha annullato il giallo per tutta la sua durata, mentre la Sardegna resta in area bianca. Ricordiamo che di fatto L’Emilia-Romagna già si trovava in una situazione prevalentemente rossa, con tutte le province dell’area vasta Romagna, Bologna, Modena già. Ora tutta la Regione ha virato verso il...

Advertising

SkyTG24 : ???? Approvato il dl: Italia in zona rossa a Pasqua ???? Con 250 contagi ogni 100mila abitanti le regioni entreran… - SkyTG24 : A #Pasqua tutta Italia in zona rossa, sarebbe questa l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione… - TgLa7 : #Covid: a #Pasqua tutta Italia in #zonarossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge da riunione #governo-#regioni - salidaparallela : RT @Agenzia_Ansa: E' un vero e proprio assalto quello che nelle ultime ore stanno vivendo parrucchieri, barbieri e centri estetici che dall… - icittadini : Dl Covid, il governo vara la stretta: Pasqua in lockdown. Da lunedì altre 9 Regioni rosse: c’è anche la Puglia. Il… -