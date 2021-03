Cosa non si può fare da lunedì 15 marzo con il decreto Draghi (Di sabato 13 marzo 2021) ? Ieri, spiegava una nota del Cdm: “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021”. Ecco quali sono i nuovi divieti : visite e scuole chiuse Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato: l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) ? Ieri, spiegava una nota del Cdm: “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Marioe del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15e il 6 aprile 2021”. Ecco quali sono i nuovi divieti : visite e scuole chiuse Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato: l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione; ...

