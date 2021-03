Cosa insegnano alla musica Harley Quinn e WandaVision

Leggi su optimagazine

(Di sabato 13 marzo 2021) Guardare al mondo dei fumetti o dei supereroi per cercare di capire quel che sta succedendo adesso nella vita ordinaria tradisce una condizione di precaria lucidità, me ne rendo conto. Non perché il mondo dei fumetti non abbia spesso azzeccato previsioni future, sorte condivisa con certa fantascienza e letteratura fantastica, si pensi a Alan Moore e al suo V for Vendetta, tanto per dire, è che manifestare una fiducia cieca in un mondo immaginario potrebbe non essere indice di grande speranza riposta sul mondo reale, mettiamola così. Solo che, isolati come ormai ci siamo abituati a vivere, seppur con le dovute sfumature che una ripresa della normalità non esattamente programmatica prevede, andare a guardare in un altrove di finzione, di finzione dichiarata e palese per di più, ci esenta dal correre rischi di ritrovarci, poi, a dover fare i conti con aspettative deluse, ennesime ...