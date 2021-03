Coronavirus, ultimo weekend di ‘libertà’: ristoranti pieni, fila dal parrucchiere, shopping e feste prima del lockdown (Di sabato 13 marzo 2021) Mezza Italia in lockdown da lunedì 15 marzo fino a Pasqua. E allora, nelle (tante) Regioni che stanno per passare in zona rossa a causa delle restrizioni contro i contagi da Coronavirus, è corsa all’aria aperta, all’ultimo taglio dal parrucchiere, all’ultimo pranzo fuori, in spiaggia magari, all’ultimo – di fatto – assembramento. Accade da nord a sud per quello che viene percepito a tutti gli effetti come l’ultimo fine settimana di libertà prima del debutto dei nuovi cambi di colore regionali. Il rischio – come già visto nelle precedenti vigilie di lockdown – è il caos e il tripudio dell’assembramento: per questo il Viminale ha schierato 50 mila agenti in tutta Italia per l’intero weekend. Lo scopo è quello di poter ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Mezza Italia inda lunedì 15 marzo fino a Pasqua. E allora, nelle (tante) Regioni che stanno per passare in zona rossa a causa delle restrizioni contro i contagi da, è corsa all’aria aperta, all’taglio dal, all’pranzo fuori, in spiaggia magari, all’– di fatto – assembramento. Accade da nord a sud per quello che viene percepito a tutti gli effetti come l’fine settimana di libertàdel debutto dei nuovi cambi di colore regionali. Il rischio – come già visto nelle precedenti vigilie di– è il caos e il tripudio dell’assembramento: per questo il Viminale ha schierato 50 mila agenti in tutta Italia per l’intero. Lo scopo è quello di poter ...

