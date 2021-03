Coronavirus | ultime news Da lunedì Italia rossa e arancione | solo Sardegna bianca LIVE

(Di sabato 13 marzo 2021) Limiti agli spostamenti, negozi e scuole chiusi quasi ovunque. La stretta durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la penisola sarà zona, come per lo scorso Natale. Il governo promette aiuti alle famiglie con i figli a casa e alle imprese costrette a chiudere. Draghi annuncia un nuovo scostamento di bilancio

I dati fanno riferimento a 5866 tamponi effettuati nelle24 ore. Calabria - Sono 305 i nuovi contagi dain Calabria secondo il bollettino di oggi, venerdì 12 marzo. Registrati ...CAMPANIA Sono 2.644 i nuovi casi die 29 le vittime nelle24 ore in Campania. Dei 2.644 nuovi positivi, 702 sono risultati sintomatici. I tamponi analizzati sono 22.066 (di cui 3.La sfida di recupero di campionato tra Follonica Gavorrano e Lornano Badesse rischia di scivolare a fine aprile. Le due formazioni, che si sarebbero dovute sfidare a metà febbraio, non si sa quando re ...Sono 92 i pazienti positivi al Coronavirus attualmente ricoverati negli ospedali piceni. Di questi, 11 si trovano in terapia intensiva, 20 in semi-intensiva, 57 in reparti non intensivi e 4 nei Pronto ...