Advertising

FirenzePost : Coronavirus Toscana: 1326 nuovi casi, 23.544 test, tasso 5,63%, bollettino di giornata - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - ilGiunco : Coronavirus: in Toscana i nuovi casi sono 1.326 - EcoLunigiana : #Coronavirus - Nessuna reazione avversa di rilievo è stata segnalata rispetto alle circa 5mila dosi appartenenti al… - TirrenoLivorno : ?? L'EMERGENZA. Il parametro è quello dei 250 casi settimanali per 100mila abitanti. Il presidente della Regione: 'S… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

Gli altri due farmacisti deceduti inpersono Francesco Giglioni che lavorava a Marina di Pisa morto a Maggio 2020 e Antonio Tilli, morto ad Aprile e che esercitava a Pontassieve. ...... in provincia di Arezzo, sono risultati positivi aldopo essere stati vaccinati con ... In base ai dati forniti dall'AslCentro, dopo i tamponi eseguiti il 6 gennaio nella struttura ...Covid-19, Come affrontarlo’. È il titolo di una piccola ma interessante brochure che Gian Luca Borsellini empolese ...Firenze: Emergenza Covid. Per accelerare la già efficace campagna vaccinale in Toscana, si stanno potenziando ulteriormente le risorse umane dedicate: in questi giorni Estar sta assegnando alle Aziend ...