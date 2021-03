Coronavirus, Speranza firma le nuove ordinanze: i colori delle Regioni (Di sabato 13 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza. I colori delle Regioni da lunedì 15 marzo. Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza in base ai dati del monitoraggio del 12 marzo. Alla luce delle nuove disposizioni del ministro della Salute quasi tutta l’Italia passa in zona Rossa. Per il decreto del 12 marzo non ci sono Regioni in zona Gialla. La Sardegna resta in zona Bianca. Coronavirus, l’ordinanza di Roberto Speranza “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, il 12 marzo 2021 ha firmato tre nuove ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 marzo 2021) Il ministro della Salute Robertohato la nuova ordinanza. Ida lunedì 15 marzo. Robertohato la nuova ordinanza in base ai dati del monitoraggio del 12 marzo. Alla lucedisposizioni del ministro della Salute quasi tutta l’Italia passa in zona Rossa. Per il decreto del 12 marzo non ci sonoin zona Gialla. La Sardegna resta in zona Bianca., l’ordinanza di Roberto“Il Ministro della Salute, Roberto, sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia, il 12 marzo 2021 hato tre...

Advertising

RaiNews : 'Gravi allergie sono tra i possibili effetti collaterali' del vaccino #AstraZeneca, recita una nota odierna dell'… - fattoquotidiano : Coronavirus, Speranza: “La curva crescerà, altre Regioni andranno verso la zona rossa” - MaryCross85 : @ImolaOggi Secondo me anche in scienze politiche è negato... #Speranza #vaccino #COVID19 #coronavirus - IlMattinoFoggia : Il ministro #Speranza riporta la #Basilicata in #zonaarancione : il governatore #Bardi aveva sbagliato a dare i num… - PFriuli : RT @protezionecivit: Ministro Speranza firma nuove Ordinanze per contenere la diffusione del virus ??#protezionecivileitalia ?#protezioneciv… -