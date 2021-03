Coronavirus Sicilia, il bollettino del 13 marzo: 630 nuovi casi, 13 morti. La situazione a Palermo (Di sabato 13 marzo 2021) E' di 630 il totale dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.I morti sono stati 13, con il totale delle vittime Siciliane sale così a 4.331. E' quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute diffuso oggi, sabato 13 marzo. Nelle ultime 24 ore infatti i nuovi casi di covid sono stati 650, 783 i ricoveri, a fronte dei 772 di ieri, 99 dei quali in terapia intensiva e 684 in area medica. I guariti sono stati 563 e dunque il numero degli attuali positivi in Sicilia è di 13.870, dei quali 13.087 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 26.506 e dunque il tasso di positività scende quindi al 2,45%.Di seguito, la situazione relativa ai contagi a livello ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) E' di 630 il totale deiregistrati nelle ultime 24 ore in.Isono stati 13, con il totale delle vittimene sale così a 4.331. E' quanto si evince daldel ministero della Salute diffuso oggi, sabato 13. Nelle ultime 24 ore infatti idi covid sono stati 650, 783 i ricoveri, a fronte dei 772 di ieri, 99 dei quali in terapia intensiva e 684 in area medica. I guariti sono stati 563 e dunque il numero degli attuali positivi inè di 13.870, dei quali 13.087 in isolamento domiciliare. I tamponi processati sono stati 26.506 e dunque il tasso di positività scende quindi al 2,45%.Di seguito, larelativa ai contagi a livello ...

