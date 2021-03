Coronavirus | psicosi AstraZeneca | i professori disertano la vaccinazione

(Di sabato 13 marzo 2021) Si sta vivendo in questo momento un grande scoramento, scrive il Corriere del Mezzogiorno, nella battaglia contro il, causato non solo dalla nuova ondata di contagi, ma anche dalla nascenteverso il vaccino. Nasce infatti la preoccupazione da parte del personale scolastico e delle forze dell’ordine a seguito delle morti su cui si indaga avvenute in Sicilia dopo ladopo la sospensione dei lotti, con centinaia di convocati alla Mostra d’Oltremare — personale scolastico (605 convocati, ma solo 226 vaccinati) e delle forze dell’ordine (1218 convocati e 892 vaccinati) — che ieri hanno disertato il turno di somministrazione. Alcuni insegnati continuano a riportare infatti problemi anche a distanza di settimane dall’iniezione e non riescono a trovare ...

Decidere di non farlo, senza un valido motivo, vorrebbe dire continuare a far correre il. E non mi pare che possa essere considerata una soluzione realmente percorribile '.Ultimissime - Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca chiarisce in un video diramato su Facebook: De LucaIl Cormezz riporta che su 605 convocati in Campania se ne sono presentato solo 226 a causa del timore nato a seguito del blocco di alcuni lotti per morti sospette ...In Sicilia, dove da lunedì scatterà la zona arancione dopo la decisione del governo di abolire le zone gialle fino a dopo Pasqua, comincia a serpeggiare la psicosi per i tre casi sospetti di esponenti ...