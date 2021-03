Coronavirus oggi | il bollettino del 13 marzo Contagi Covid in Italia e nelle Regioni

(Di sabato 13 marzo 2021) Attesa per il nuovodel ministero della Salute sull'andamento delin. I dati in crescita di, morti e soprattutto ricoveri nei repartie in terapia ...

Advertising

sole24ore : ?? Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda bloccano Astrazeneca, Italia ferma un lott… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - petergomezblog : Coronavirus, governo verso la nuova stretta: oggi il vertice di maggioranza con il Cts - ZioKlint : RT @TereTWT: Ad oggi, l'età media di morti positivi al coronavirus è 83 anni (nello specifico: donne 86, uomini 80). Nel 2021 l' aspettati… - GfveGianfra : RT @TereTWT: Ad oggi, l'età media di morti positivi al coronavirus è 83 anni (nello specifico: donne 86, uomini 80). Nel 2021 l' aspettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

Il Sole 24 ORE

Dall'inizio dell'epidemia sono 171.677 i casi di positività al. I nuovi casi sono lo 0,... Gli attualmente positivi sono23.729, +2,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.549 , di cui ...Scopriamo il nuovo bollettinodel ministero della salute , quello aggiornato ad, sabato 13 marzo 2021. In Italia prosegue la decrescita della curva, così come previsto da numerosi scienziati nelle ultime settimane,...Ecco i comuni che chiudono gli istituti in provincia di Firenze. Le decisioni prese dalla Regione e dalle amministrazioni locali interessate ...Sono due partite, entrambe complesse, che si intrecciano, e che partono dall’ulteriore stretta che si è resa necessaria per far fronte alla corsa dei contagi: da lunedì 15 marzo dieci Regioni e una Pr ...