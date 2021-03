Coronavirus | news Il bollettino | 26 062 nuovi casi su 372 944 I morti sono 317 DIRETTA

(Di sabato 13 marzo 2021) Il tasso di positività si riabbassa al 6,98%. Aumentano di 497 unità i ricoverati nei reparti ordinari, di 68 quelli in terapia intensiva. Dieci regioni più Trento in zona rossa, Basilicata arancione dopo verifica dati. La stretta durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la Penisola sarà rossa, come per lo scorso Natale, a eccezione delle zone bianche

Coronavirus: da lunedi' zone rosse Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Mar… - Coronavirus, morto a 83 anni il re del liscio Raoul Casadei. Era ricoverato in ospedale a Cesena - Coronavirus, morto Raoul Casadei il re del liscio

Nell'Isola si registrano 3 nuovi decessi Di: Redazione Sardegna Live Sono 42.361 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo ...Il tecnico granata dovrà infatti in primis fare a meno di Rincon, fermato dal giudice sportivo: pure mancheranno Singo e Nkoulou, fermati dal. Il tecnico allora potrebbe affidarsi a ...(Adnkronos) - Sono 275 i nuovi contagi di Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 marzo. Si registrano altri 5 morti. In Calabria ...Tragedia all'ospedale di Salt, in Giordania, dove sei pazienti Covid-19 sono morti a causa di un'interruzione della corrente elettrica. Secondo quanto riferito dai media locali, le vittime sono decedu ...