Coronavirus, news. Il bollettino: 26.062 nuovi casi su 372.944. I morti sono 317. DIRETTA (Di sabato 13 marzo 2021) Il tasso di positività si riabbassa al 7%. Aumentano di 497 unità i ricoverati nei reparti ordinari, di 68 quelli in terapia intensiva. Dieci regioni più Trento in zona rossa, Basilicata arancione dopo verifica dati. La stretta durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la Penisola sarà rossa, come per lo scorso Natale, a eccezione delle zone bianche. Presentato il piano vaccini: obiettivo 500mila dosi al giorno Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 marzo 2021) Il tasso di positività si riabbassa al 7%. Aumentano di 497 unità i ricoverati nei reparti ordinari, di 68 quelli in terapia intensiva. Dieci regioni più Trento in zona rossa, Basilicata arancione dopo verifica dati. La stretta durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la Penisola sarà rossa, come per lo scorso Natale, a eccezione delle zone bianche. Presentato il piano vaccini: obiettivo 500mila dosi al giorno

