Coronavirus, news. Da lunedì Italia rossa e arancione. Astrazeneca taglia vaccini. DIRETTA (Di sabato 13 marzo 2021) Limiti agli spostamenti, negozi e scuole chiusi quasi ovunque. La stretta durerà almeno fino a Pasqua, quando tutta la penisola sarà zona rossa, come per lo scorso Natale. L'azienda biofarmaceutica anglo-svedese conferma il taglio di altre forniture all'Unione Europea. Il governo promette aiuti alle famiglie con i figli a casa e alle imprese costrette a chiudere. Draghi annuncia un nuovo scostamento di bilancio

