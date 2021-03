Coronavirus, l’allarme di Galli: «La terza ondata farà molte vittime. Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare» (Di sabato 13 marzo 2021) La terza ondata di Coronavirus nel nostro paese spaventa. Perché gli effetti rischiano di essere drammatici. Questo è l’allarme lanciato da Massimo Galli, responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. «È fondamentale cercare di fermare una terza ondata, potente, che farà molti morti e che, in larga misura, è già partita», dice Galli all’AdnKronos Salute. «Serve vaccinare, vaccinare, vaccinare. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi», avverte il professore alla ... Leggi su open.online (Di sabato 13 marzo 2021) Ladinel nostro paese spaventa. Perché gli effetti rischiano di essere drammatici. Questo èlanciato da Massimo, responsabile del reparto Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. «È fondamentale cercare di fermare una, potente, chemolti morti e che, in larga misura, è già partita», diceall’AdnKronos Salute. «. Soprattutto in questo momento in cui la pandemia impenna verso l’alto: ciò che importa sopra ogni cosa è proteggersi», avverte il professore alla ...

