Coronavirus, la progressione dei positivi mette paura. Mille nuovi casi oggi nelle Marche / La mappa del contagio in tempo reale (Di sabato 13 marzo 2021) ANCONA - Dati ancora in crescita, progressione Covid che preoccupa sempre di più. E un numero che mette paura. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 marzo 2021) ANCONA - Dati ancora in crescita,Covid che preoccupa sempre di più. E un numero che. Il Servizio Sanità della Regioneha comunicato cheultime 24 ore sono stati ...

Advertising

Arandarko : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… - LucaGattuso : In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La… - LuigiF97101292 : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… - Arandarko : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… - bb91687509 : RT @LucaGattuso: In questi due grafici la progressione del numero dei decessi in base ai dati forniti dal Ministero della Salute. La linea… -